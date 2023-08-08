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دعم أميركي لحل دبلوماسي في النيجر

أعضاء من المجلس العسكري في النيجر يحضرون تجمعا شعبيا في نيامي
8 أغسطس 2023 20:04

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم الجهود الإقليمية المبذولة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع «المقلق للغاية» في النيجر، حيث تجاهل المجلس العسكري هناك المطالب بتخليه عن السلطة وبدأ الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا في العاصمة النيجيرية، أبوجا، بعد غد الخميس، لبحث الأزمة القائمة في النيجر، حيث سيطر الجيش على البلاد واحتجز الرئيس محمد بازوم كرهينة في 26 يوليو الماضي.
وسافرت فيكتوريا نولاند القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي، أمس الاثنين، إلى العاصمة النيجرية نيامي، لإجراء ما وصفته بـ «محادثات صعبة» مع مسؤولي المجلس العسكري، بشأن إعادة بازوم.

 

 

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