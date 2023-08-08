النيجر.. المجلس العسكري يرفض طلباً قدمته «إكواس»

رفض المجلس العسكري في النيجر، اليوم الثلاثاء، طلباً تقدمت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، التي تتوسط في الأزمة الحالية في البلاد.

وأبلغ المجلس، المجموعة التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب «أمنية» على ما جاء في رسالة رسمية.

وجاء في رسالة وزارة الخارجية في النيجر الموجّهة إلى ممثلية المنظمة الإقليمية في العاصمة النيجرية نيامي «السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة».

وأضافت هذه الرسالة المؤرخة، أمس الاثنين «تبيّن أن إرجاء زيارة البعثة المقررة» ليوم الثلاثاء «إلى نيامي ضروري وأيضا إعادة النظر في بعض جوانب البرنامج، بما في ذلك الاجتماع مع بعض الشخصيات التي لا يمكن أن تتم لأسباب أمنية واضحة في هذا الجو من التهديد بالعدوان على النيجر».

وهدّدت «إكواس» بالتدخل عسكرياً في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعدما أطاح به انقلاب في 26 يوليو الماضي.

ومن المقرر عقد قمة جديدة لرؤساء الدول الأعضاء في إكواس للبحث في الوضع في النيجر الخميس في أبوجا، عاصمة نيجيريا التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للمنظمة الإقليمية.