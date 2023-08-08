بولندا ترسل جنوداً إضافيين إلى حدودها مع بيلاروسيا

ذكرت وكالة الأنباء البولندية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع وافقت على إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا بناء على طلب من حرس الحدود.

كان نائب وزير الداخلية قال، أمس الاثنين، إن حرس الحدود طلب من وزارة الدفاع إرسال ألف جندي إضافيين إلى الحدود وسط زيادة في محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني من قبل مهاجرين.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع قولها "نظرا للوضع على حدود بولندا مع بيلاروسيا... أمر وزير الدفاع الوطني بتنفيذ الطلب وتكليف جنود إضافيين بالقيام بدوريات على الحدود بين البلدين".

وشيدت بولندا سياجاً على الحدود مع بيلاروسيا مزوداً بنظام الحماية الإلكترونية.

وتسعى بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى استقرار الوضع في الجناح الشرقي للتكتل الأوروبي والحلف العسكري الغربي.