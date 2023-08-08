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جرحى إثر خروج قطار عن سكته في السويد

جرحى إثر خروج قطار عن سكته في السويد
8 أغسطس 2023 07:46

نُقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى بعد خروج قطار عن مساره في شرق السويد إثر انهيار جسر لسكك الحديد جراء هطول أمطار غزيرة، وفق ما أعلنت الشرطة، مع تحذير الأرصاد الجوية من مزيد من الفيضانات.
وقطار الركاب الذي كان يقل نحو 120 شخصاً كان متّجها إلى مدينة سوندسفال حين انحرفت اثنتان من عرباته الأربع قرب مدينة هوديكسفال.
بعد وصول الشرطة وأجهزة الإنقاذ إلى الموقع "تبيّن أن جسراً لسكة الحديد كان متضرراً من جراء الأمطار الغزيرة قد انهار".
وجاء في بيان للشرطة "حالياً هناك ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، ولم تتّضح خطورة إصاباتهم".
وكانت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في السويد قد أصدرت تحذيرات عدة الاثنين، ونبّهت من هبوب رياح قوية ومن فيضانات وأمطار غزيرة في أنحاء عدة من البلاد من جراء العاصفة هانس التي ضربت في نهاية الأسبوع.
وتتدرّج تحذيرات الوكالة من "الصفراء" إلى "البرتقالية" وصولاً إلى "الحمراء"، وكانت قد أصدرت تحذيرات حمراء نبّهت فيها من "تداعيات خطيرة جداً على المجتمع" من جراء فيضانات ليومي الثلاثاء والأربعاء.

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المصدر: وكالات
السويد
قطار
أمطار غزيرة
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