5 قتلى في قصف مبنى شرق أوكرانيا

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 31 آخرون، الاثنين، في سقوط صاروخين على مبنى سكني في مدينة «بوكروفسك» بشرق أوكرانيا، بحسب مسؤولين أوكرانيين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القصف استهدف «مبنى سكنيا عاديا»، ناشراً لقطات للمبنى المؤلف من خمس طبقات والمشيد على الطراز السوفييتي، وقد بدا الطابق الأخير مدمراً.

وأعلنت أوكرانيا أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

وتقع مدينة «بوكروفسك» على بعد نحو 70 كلم إلى شمال غرب مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، وعلى بعد نحو 50 كلم من خط الجبهة.

وأعلن إيغور كليمنكو وزير الداخلية الأوكراني عبر تطبيق «تلغرام»، سقوط «خمسة قتلى». وفي منشور لاحق، أعلن أن «حصيلة الجرحى ارتفعت إلى 31» بعدما كان قد أعلن سابقا سقوط 18 جريحاً «نتيجة ضربتين على مبنى سكني في بوكروفسك»، موضحاً أن الضربة الأولى أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين قبل أن يقتل مسؤول في أجهزة الطوارئ في الضربة الثانية.

وأوضح كليمنكو أن بين الجرحى 19 شرطياً وخمسة عناصر إغاثة وطفلاً.

وكان زيلينسكي قد أشار، في وقت سابق، إلى احتمال سقوط ضحايا من جراء الضربة، وقد نشر تسجيل فيديو يظهر أشخاصا يعملون على إزالة الركام.

وأظهر التسجيل مدنيين يساعدون أشخاصا ممددين أرضا أمام مبنى وسيارة مغطاة بالركام.