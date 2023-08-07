«محادثات جدة».. أوكرانيا تشيد وروسيا تترقب والصين تلتزم الحياد

عواصم (الاتحاد)

أشادت أوكرانيا، أمس، بالمحادثات التي عقدت في مدينة جدة السعودية بشأن الأزمة الأوكرانية، وسط ترقب روسي، فيما أكدت الصين أنها لا تزال ملتزمة بالحياد في الصراع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، إن موسكو تأمل أن يشاركها شركاؤها في مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إضافة إلى شركائها الآخرين، تقييماتهم للمشاورات رفيعة المستوى التي عقدت في جدة حول أوكرانيا. وشاركت أكثر من 40 دولة، في المحادثات.

وذكرت زاخاروفا أن وزارة الخارجية الروسية أحيطت علماً بالمشاورات بشأن الصراع الأوكراني التي استضافتها جدة في السعودية يومي 5 و6 أغسطس. وقالت: «حضر المشاورات نظراؤنا من دول مجموعة بريكس وشركاء آخرون أيضاً، ونأمل، وفقاً لاتفاقياتنا الحالية، أن يشاركونا تقييماتهم لهذه المشاورات».

واتفق مبعوثون من دول عدة أمس الأول، في ختام المحادثات المتعلقة بالوضع في أوكرانيا، على مواصلة «المشاورات الدولية» لبناء أرضية مشتركة من أجل السلام، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس». واتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء، بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام. وأضافت الوكالة أنهم «أعربوا أيضاً عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع».

من جهته، أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الروسي سيرجي لافروف، في محادثة هاتفية، بأن الصين ستتمسك بموقف مستقل وحيادي بشأن أوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة للتوصل إلى تسوية سياسية للقضية.

وأعلنت وزارة الخارجية تصريحات وانغ في بيان، أمس، جاء به أن الصين ستكون «صوتاً موضوعياً وعقلانياً» في أي محفل دولي متعدد الأطراف و«ستشجع بقوة محادثات السلام».

وأشاد وزير الخارجية الصيني بالتقدّم الذي تم إحرازه في الآونة الأخيرة على صعيد التعاون العملي بين الصين وروسيا خلال نقاش تطرّق أيضاً إلى الأزمة الدائرة في أوكرانيا.

وفي ما يتعلّق ببكين وموسكو، قال الوزير، إن «المهمة الآنية الأهم للجانبين هي مواصلة تطبيق التفاهم المهم الذي توصّل إليه رئيسا الدولتين والدفع قدماً بالتطوير المستمر والعالي المستوى للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا».

وقالت الحكومة الألمانية في برلين، إن مؤتمر جدة كان ناجحاً؛ لأنه أظهر استعداد المجتمع الدولي للعمل من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية.

إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا، أمس، الإفراج عن 22 من جنودها كانوا أسرى لدى روسيا، في أحدث عملية تبادل بين الجانبين.

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «اليوم عاد 22 جندياً أوكرانياً إضافياً إلى ديارهم من الأسر».

وأشار إلى أن من بين المفرج عنهم ضباطاً وعسكريين ورقباء.

ونشر يرماك مقطع فيديو ظهر فيه بعض المفرج عنهم، وهم يقفون أمام الكاميرات مع الأعلام الأوكرانية.

وأجرت روسيا وأوكرانيا عمليات تبادل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.