صفقة الحبوب والوساطة على طاولة المباحثات بين أردوغان وبوتين

موسكو (الاتحاد)

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض وساطة جديدة، خلال محادثات مقرر عقدها الشهر الجاري مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لاستئناف محادثات السلام بشأن أوكرانيا ووقف إطلاق النار، حسبما أفادت تقارير روسية نقلاً عن مصدر في الرئاسة التركية. وأوضح المصدر أن الرئيس التركي سيعرض وساطته في تسوية النزاع، مضيفاً: «كما تعلمون، أيدت أنقرة مراراً التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، والجلوس على طاولة المفاوضات». وقال المصدر دبلوماسي، إن استئناف «مبادرة حبوب البحر الأسود» سيكون أحد المواضيع الرئيسية للمحادثات المحتملة بين الرئيس التركي ونظيره الروسي في أغسطس الجاري.

وأضاف المصدر: «من الواضح أن إحدى القضايا الرئيسية خلال زيارة الرئيس الروسي المحتملة لتركيا ستكون إحياء صفقة الحبوب، والتقدم في هذا المجال سيعمل على منع زيادة أسعار الحبوب بعد تعليق تنفيذ اتفاقيات إسطنبول»، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وقال المصدر، إن الوضع الحالي يؤثر على البلدان الأكثر احتياجاً للمنتجات الزراعية، ويجب حل هذه المشكلة بالتوازي مع تساؤلات روسيا الموجهة لأطراف الصفقة، مضيفاً أن أنقرة تتوقع التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

من جهته، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عن أمله في أن يمهد الاجتماع الثنائي المحتمل بين الرئيسين الطريق للتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد صفقة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. وقال تاجاني، في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، إن «أسعار الحبوب آخذة في الارتفاع، وهذه هي المشكلة الرئيسية».