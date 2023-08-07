قمّة «بريكس» تركّز على تعزيز الروابط بين المجموعة وأفريقيا

جوهانسبرغ (وكالات)

أعلنت جنوب أفريقيا، أمس، أن قمّة «بريكس» التي ستُعقد الشهر الجاري في جوهانسبرج ستسعى إلى تعزيز الروابط التجارية لأعضاء المجموعة الخمسة مع أفريقيا.

وسيجتمع قادة البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا وأرفع مسؤول دبلوماسي روسي في جوهانسبرج من 22 أغسطس حتى 24 منه في قمة بعنوان «بريكس وأفريقيا»، وفق وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.

وقالت باندور، في مؤتمر صحافي: «يعكس موضوع قمّتنا إيماننا بالمنافع التي يمكن للشراكة مع أفريقيا أن توفّرها لبريكس».

وستتمحور المحادثات أيضاً حول تحفيز الاستثمارات في القارة، وفق باندور التي أشارت إلى أن ممثلين لبلدان أفريقية أخرى سيحضرون القمة.

وتأكدت مشاركة الرئيسين الصيني شي جين بينج والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سليفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حضورياً في القمة التي ستستضيفها جوهانسبرج.

وستكون روسيا ممثّلة حضورياً بوزير خارجيتها سيرغي لافروف، وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر «الإنترنت».