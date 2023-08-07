الناخبون في أفريقيا الوسطى يؤيدون مسودة دستور جديد

حظي مشروع دستور جديد في جمهورية أفريقيا الوسطى بالموافقة بغالبية ساحقة خلال استفتاء شعبي، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين.

وأفادت «الهيئة» بأنّ الناخبين صوّتوا بنسبة 95.27 في المئة بـ«نعم»، في استفتاء جرى في 30 يوليو الماضي. وبلغت نسبة المشاركة 61.10 في المئة، حسبما أعلن رئيس الهيئة ماتياس موروبا.

وينبغي المصادقة على هذه النتائج «الأولية» من قبل المحكمة الدستورية المسؤولة عن تسوية الخلاف الانتخابي، قبل إعلان النتائج النهائية في 27 أغسطس.

يلغي مشروع الدستور الجديد الحدّ الأقصى لعدد الولايات الرئاسية، وهو ما سيسمح للرئيس فوستين أرشانج تواديرا، البالغ 66 عاماً، بالترشح لولاية ثالثة في عام 2025.