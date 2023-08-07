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تشاد: لا يمكن حل الأزمة في السودان من دون حوار جاد

تشاد: لا يمكن حل الأزمة في السودان من دون حوار جاد
8 أغسطس 2023 01:02

القاهرة (الخرطوم)

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قال وزير خارجية تشاد، صالح النظيف، خلال مشاركته باجتماع مع دول جوار السودان، في العاصمة أنجمينا، إن التطورات في السودان تسببت بأزمة لدول الجوار، مؤكداً أنه «لا يمكن حل الأزمة السودانية من دون حوار جاد». بدوره، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال الاجتماع، أن «قادة دول جوار السودان يتوقعون حلولاً عملية وقابلة للتنفيذ في السودان، من أجل تحقيق هدف واحد، هو إقناع طرفي النزاع بضرورة الوقف الفوري للاقتتال، كما يتوقع القادة أن نتحدث بصوت واحد لتحقيق هدف واحد، وهو إقناع طرفي النزاع بضرورة الوقف الفوري للاقتتال».
وتابع: «لسنا هنا لفرض حلول أو أوضاع على أي طرف، والشعب السوداني لم يكن يوماً طرفاً في الأزمة أو أحد مسبباتها».
وأشار إلى أن «مصر بدأت بخطوات عملية في سبيل تحقيق هدف لم الشمل السوداني لمعالجة جذور الأزمة باستضافة اجتماعات قوى الحرية والتغيير في القاهرة يومي 24 و25 يوليو الجاري».
وفي سياق آخر، تسببت السيول في تدمير وتضرر أكثر من 400 منزل بالولاية الشمالية في السودان. ونقلت وكالة أنباء السودان: «تعرضت أجزاء واسعة من محليات دنقلا ومروي والدبة والقولد والبرقيق وحلفا خلال اليومين الماضيين إلى أمطار وسيول أدت إلى حدوث بعض الأضرار والخسائر في المنازل السكنية والمزارع». 

تشاد
السودان
الجيش السوداني
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