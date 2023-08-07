مقتل 45 إرهابياً بينهم 10 قيادات في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت الصومال، أمس، مقتل 45 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية، بينهم 10 قيادات بارزة، في عملية عسكرية مشتركة للجيش الصومالي والشركاء الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أنه جرى تنفيذ العملية العسكرية في الخامس من الشهر الجاري في منطقة «قوب ياحاس» على بعد 80 كيلومتراً جنوبي مدينة «بولو بوردي» بمحافظة هيران.

ونقلت الوكالة عن ضابط في الجيش الصومالي أن «توقيت تنفيذ العملية العسكرية تزامن مع اجتماع لعناصر وقيادات ميليشيات الشباب في قاعدة لهم بالمنطقة»، موضحاً أن العملية طالت أكبر قاعدة للميليشيات في منطقة «قوب ياحاس».

وأشارت إلى أن هذه القاعدة كان يتم فيها معالجة أكثر من 110 مصابين جراء العمليات العسكرية الجارية في محافظات «هيران وشبيلى الوسطى وغلغدود ومدغ».

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد «الشباب» التي تأسست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتبنّت تفجيرات عدة داخل البلاد.