ليبيا: لا إغلاق للحدود مع النيجر والسودان حالياً

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنه لا يمكن إغلاق الحدود الليبية في الوقت الحالي مع النيجر والسودان، إلا إذا تطور الموقف.

وقال المسماري، في تصريحات إعلامية أمس: «نحن نراقب الوضع حالياً»، لافتاً إلى أن أي حرب محتملة في نيامي، في أعقاب تهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» لن تخدم أي طرف.

وأضاف أن «ما يحدث في النيجر شأن داخلي، وهذه رؤيتنا، ولكن نتخوف إذا حدث صراع مسلح، خاصة إذا أصبح دولياً وليس محلياً، ونتخوف من انفلات الأمور في النيجر».

وأشار إلى أن «الحرب في النيجر لا تخدم المنطقة على الإطلاق، المنطقة متوترة وشعوبها تعاني الكثير من الأمور، وبالتالي الحرب لا نعتقد أنها خيار أول، ولكن الخيار السياسي والمفاوضات خيار أول».

وفي سياق آخر، قرر مجلس النواب الليبي تعليق جلسته أمس، إلى اليوم الثلاثاء، من أجل استكمال مناقشة مشروع قانون الانتخابات المقدم من لجنة «6+6» المشكلة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وجاء قرار رئيس المجلس بتعليق الجلسة بعد استكمال عرض مواد القانون كافة، من أجل منح فرصة للتشاور وإجراء تعديلات قبل اعتماد المخرجات بشكلها النهائي.

يشار إلى أن لجنة «6+6» أحالت نسخة من مخرجاتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، بعد توافقها في اجتماع المغرب على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة في 6 يونيو.