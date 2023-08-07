تطهير مساحات واسعة من الألغام في كردستان العراق

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، عن تطهير أكثر من 5 ملايين متر مربع من الألغام والمخلفات الحربية خلال السنوات الأربع الماضية.

وقالت الحكومة، في بيان، إن مؤسسة «مين» قامت بتطهير مليونين و56 ألفاً و657 متراً مربعاً من الأراضي، شملت 68 حقل ألغام في المحافظات الأربع لإقليم كردستان، بين عامي 2019 إلى 2020، وتم تدمير 6759 لغماً.

وبينت أنه تم إجراء 4589 زيارة ولقاء مع أشخاص من مختلف الأعمار للتوعية بمخاطر الألغام.

وأضافت أنه في عامي 2020 و2021 تم تطهير 249 ألفاً و832 متراً مربعاً من الأراضي في 6 حقول تحتوي على 21 ألفاً و805 مقذوفات متفجرة وغير منفلقة، و1472 لغماً مضاداً للأفراد، و26 لغماً مضاداً للدبابات، وعقدت 1894 زيارة واجتماعاً، وتوزيع 71 ألفاً و143 مادة توعوية على المدنيين.

وأشارت إلى تطهير 690 ألفاً و268 متراً مربعاً في الفترة من 2021 إلى 2022، منها 23 حقل ألغام، تضم 19 ألفاً و330 مقذوفاً مختلفاً غير منفلق، و 2179 لغماً مضاداً للأفراد، و246 لغماً مضاداً للدبابات.

وبينت أنه خلال 2022 إلى 2023 تم تطهير مليونين و41 ألفاً 854 متراً مربعاً من الأراضي، شملت 49 حقل ألغام، وبلغ عدد المتفجرات التي تم تدميرها 23 ألفاً و415 قطعة.