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37 قتيلاً بهجومين إرهابيين في الساحل الأفريقي

وحدة من الجيش المالي
7 أغسطس 2023 23:14

قتل 37 شخصاً على الأقل في هجومين إرهابيين في كل من مالي وبوركينا فاسو في منطقة الساحل الأفريقي.
وقتل عشرون شخصاً، أمس الأحد، في بوركينا فاسو في هجوم شنه إرهابيون قرب مدينة «بيتو» في المنطقة الشرقية الوسطى المتاخمة لجمهورية توغو، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية اليوم الاثنين.
وقال مصدر أمني، إن «الهجوم أسفر عن عشرين قتيلاً معظمهم تجار»، فيما تحدث تاجر عن «مقتل 25 شخصاً». وأوضح المصدر الأمني أن هجوماً آخر استهدف الخميس «عشرات الآليات التي تنقل بضائع».
في مالي، قتل 17 شخصاً بينهم خمسة من الصيادين التقليديين خلال نهاية الأسبوع بالقرب من «باندياجارا» بوسط مالي في هجومين نسباً إلى «إرهابيين»، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في بيان الاثنين.
السبت، وقع الهجوم الأول في بلدة «بوديو» وأدى إلى سقوط 15 قتيلاً وإصابة شخصين، بينهم «ثلاثة من الصيادين». والأحد، انفجر لغم بدراجة نارية كان يستقلها «اثنان من الصيادين» بالقرب من القرية نفسها.
وأشار بيان الاثنين إلى أنهما قتلا على الفور.
تشهد مالي، منذ 2015، أعمالاً إرهابية تنفذها مجموعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
والخميس، قتل عدد من الجنود الماليين في كمين إرهابي لقافلة عسكرية كانت متّجة إلى النيجر في منطقة «ميناكا» في شمال شرق البلاد، بحسب مصادر عسكرية وفي الشرطة.
واستهدف الكمين قافلة عسكرية مرافقة لشاحنات متّجهة نحو النيجر، البلد المجاور حيث ينشط إرهابيون.

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المصدر: وكالات
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بوركينا فاسو
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