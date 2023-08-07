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أميركا على اتصال برئيس النيجر وزعماء الجيش

محمد بازوم (أرشيفية)
7 أغسطس 2023 22:54

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إنها لا تزال على اتصال بالرئيس النيجري محمد بازوم الذي أطاح به الجيش يوم 26 يوليو الماضي.
وأضافت الوزارة أن أحد مسؤوليها تحدث إلى بازوم في وقت سابق اليوم.
وأوضح ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنا.
وصرح المتحدث للصحافيين "لا يزال الأمر ممكنا. نعتقد أن على المجلس العسكري أن ينسحب ويسمح للرئيس (محمد) بازوم باستعادة منصبه".
ورأى ميلر أن استخدام القوة يشكل الحل "الأخير" بالنسبة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تركز على إيجاد حل دبلوماسي".
كما أكد المتحدث أن الوزارة على اتصال مباشر مع زعماء الجيش في النيجر لحثهم على التنحي عن السلطة.
وقال ميلر إن برامج المساعدات الأميركية لحكومة النيجر توقفت مؤقتاً بسبب الانقلاب العسكري.
وأضاف أن المساعدات الأميركية، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو "مئات الملايين من الدولارات"، معرضة للخطر إذا لم يُعد المجلس العسكري الحكومة المنتخبة إلى السلطة.

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المصدر: وكالات
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