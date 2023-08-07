الصين وروسيا تشيدان بتعاونهما العملي

أشاد وزيرا الخارجية الصيني والروسي، اليوم الاثنين، بـ«التعاون العملي» بين بلديهما، وفق ما أعلنت بكين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال لنظيره الروسي سيرغي لافروف إن على بكين وموسكو أن «تواصلا التعاون الاستراتيجي الوثيق وتعزيز تعددية الأقطاب في العالم والديمقراطية في العلاقات الدولية».

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الصيني أشاد، في اتّصال هاتفي، بالتقدّم الذي أحرز في الآونة الأخيرة على صعيد «التعاون العملي» بين البلدين خلال نقاش تطرّق أيضا إلى القتال الدائر في أوكرانيا، وفق بكين.

وقال وانغ، في معرض حديثه عن الأزمة الأوكرانية، إن الصين ستواصل «التمسك بموقف مستقل وعادل» وتشجيع الفرقاء المعنيين على الشروع في محادثات سلام.

وفي ما يتعلّق ببكين وموسكو، قال الوزير إن «المهمة الآنية الأهم للجانبين هي مواصلة تطبيق التفاهم الهام الذي توصّل إليه رئيسا الدولتين والدفع قدما بالتطوير المستمر والعالي المستوى للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في الحقبة الجديدة».

وجاء في بيان، أصدرته وزارة الخارجية الروسية الاثنين، أن الوزيرين عبّرا عن رفضهما «سياسة المواجهة التي يعتمدها التكتل الغربي تجاه روسيا والصين».

وأشار البيان الروسي إلى أن «التواصل... أكد مرة جديدة وحدة الصف والتناغم واسع النطاق بين مقاربتي موسكو وبكين للشؤون العالمية».