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أوكرانيا تعد بتحقيق تقدم في ساحات القتال

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
7 أغسطس 2023 22:23

وعدت أوكرانيا، اليوم الاثنين، بتحقيق تقدم في ساحات القتال، مؤكدة أنها تمسك بزمام المبادرة في المعارك الدائرة.
وقال فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات تهيئ الظروف للتقدم تدريجيا.
وأضاف زالوجني، في بيان على تطبيق "تلغرام"، أن قوات الدفاع الأوكرانية صامدة وأحبطت محاولات روسيا شن هجوم مضاد وصرف انتباه القوات الأوكرانية عن مناطق أخرى من الجبهة.
وأوضح، بعد اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، أنه "لا يزال القتال العنيف جاريا، بينما تستمر القوات الأوكرانية في تهيئة الظروف تدريجيا للتقدم. إننا نمسك بزمام المبادرة".
وشنت أوكرانيا هجوما مضادا في بداية فصل الصيف في محاولة لاستعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها.
وأرسلت الولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون أسلحة إلى أوكرانيا ودربت جنودا أوكرانيين لمساعدة كييف في هجومها المضاد.
واستعادت أوكرانيا، حتى الآن، قرى عدة في الجنوب وبعض الأراضي في محيط مدينة باخموت في الشرق.
وتقول موسكو إن الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل.
وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن قوات بلادها تواصل التحرك صوب مدينتي مليتوبول وبيرديانسك الجنوبيتين على بحر آزوف.
وقال زالوجني إن الخطوط الدفاعية الأوكرانية قوية.

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المصدر: رويترز
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