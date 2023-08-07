استمرار التصعيد يجبر سودانيين على مغادرة منازلهم

غادر سودانيون في منطقة "أبو روف" السكنية بمدينة أم درمان ضاحية غرب الخرطوم الكبرى، منازلهم، اليوم الاثنين، بسبب التصعيد العسكري.

وأفاد أحد سكان أبو روف بوسط أم درمان بوقوع اشتباكات للسيطرة على المنطقة.

وتحدث السكان عن تواصل "القصف المدفعي والصاروخي" على مناطق وسط مدينة أم درمان وشمال الخرطوم وجنوبها.

وأكد سكان في "حي الشهداء" وسط أم درمان "سقوط قذائف على المنازل".

وأواخر الشهر الماضي أفاد محامو الطوارئ، وهي مجموعة تشكلت خلال احتجاجات ديسمبر 2018، بأنه تم إخلاء مناطق عديدة بالخرطوم وخصوصا في الجنوب والوسط.

ومنذ 15 التصعيد، حتى الآن، عن مقتل 3900 شخص على الأقل، كما أجبر نحو أربعة ملايين آخرين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى أو إلى خارج البلاد.

يطالب العاملون في المجال الإنساني بالوصول إلى المدنيين المتضررين لمساعدتهم وإيصال العون لهم.