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بنجلادش تسجل وفيات غير مسبوقة بسبب تفشي حمى

مرضى يتلقون العلاج جراء الإصابة بحمى الضنك في بنجلادش
7 أغسطس 2023 20:00

قال مسؤولو الصحة في بنجلادش، اليوم الاثنين، إنه تم الإبلاغ عن عدد قياسي من الوفيات بسبب تفشي حمى الضنك.
وتوفي نحو 14 شخصا في غضون الساعات الـ24 الماضية حتى صباح اليوم الاثنين، بسبب المرض الذي ينقله البعوض حسبما أفادت المديرية العامة للخدمات الصحية الحكومية. بذلك، يرتفع عدد حالات الوفاة إلى 327 حالة منذ يناير الماضي.
ومع الإبلاغ عن 2751 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة، ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 69 ألفا و 483 حالة هذا العام، مقارنة بنحو 62 ألفا و382 حالة في العام الماضي. يشار إلى أن عام 2022 شهد أعلى عدد من الوفيات وهو 281 بسبب حمى الضنك منذ بدء الدولة عمليات تسجيل المرض في عام 2000.
وأدى تفشي حمى الضنك في بنجلادش عام 2019 إلى وفاة 179 شخصا وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين حسبما أفادت إحصاءات وزارة الصحة.

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المصدر: وكالات
بنجلادش
حمى الضنك
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