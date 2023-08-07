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الأردن ومصر يبحثان تعزيز التعاون

ملك الأردن يستقبل رئيس وزراء مصر
7 أغسطس 2023 19:53

استقبل ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يترأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.
تناول اللقاء، الذي عقد في بيت الأردن بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما جرى استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، إذ تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، انطلقت في العاصمة الأردنية عمان أعمال اللجنة العليا الأردنية- المصرية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

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تبحث اللجنة عدداً من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان مدبولي وصل إلى عمان، مساء أمس الأحد، على رأس وفد وزاري للمشاركة في اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.

المصدر: د ب أ
الأردن
عبدالله الثاني
مصر
مصطفى مدبولي
لجنة مشتركة
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