روسيا تدمر مسيّرة قرب منطقة العاصمة موسكو

قال فلاديسلاف شابشا حاكم منطقة كالوجا الروسية، اليوم الاثنين، إن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر طائرة مسيرة فوق فيرزيكوفسكي في المنطقة.

وتتاخم كالوجا منطقة العاصمة موسكو من جهة الشمال.

وذكر شابشا، على حسابه في تطبيق "تلغرام"، "اليوم، في الساعة 30:2 صباحا، أسقط نظام الدفاع الجوي في منطقة فيرزيكوفسكي طائرة مسيرة".

وأضاف شابشا أنه لم تكن هناك أي عواقب على السكان أو البنية التحتية.

لم تتضح الجهة التي أطلقت المسيّرة كما لم يصدر تعليق فوري من جانب أوكرانيا.

وتُحمل السلطات الروسية كييف المسؤولية عن زيادة عدد الهجمات بطائرات مسيّرة داخل روسيا هذا العام.