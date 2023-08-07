الثلاثاء 8 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تدمر مسيّرة قرب منطقة العاصمة موسكو

نظام دفاع جوي فوق مبنى في العاصمة موسكو
7 أغسطس 2023 17:45

قال فلاديسلاف شابشا حاكم منطقة كالوجا الروسية، اليوم الاثنين، إن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر طائرة مسيرة فوق فيرزيكوفسكي في المنطقة.
وتتاخم كالوجا منطقة العاصمة موسكو من جهة الشمال.
وذكر شابشا، على حسابه في تطبيق "تلغرام"، "اليوم، في الساعة 30:2 صباحا، أسقط نظام الدفاع الجوي في منطقة فيرزيكوفسكي طائرة مسيرة".
وأضاف شابشا أنه لم تكن هناك أي عواقب على السكان أو البنية التحتية.
لم تتضح الجهة التي أطلقت المسيّرة كما لم يصدر تعليق فوري من جانب أوكرانيا.
وتُحمل السلطات الروسية كييف المسؤولية عن زيادة عدد الهجمات بطائرات مسيّرة داخل روسيا هذا العام.

أخبار ذات صلة
صفقة الحبوب والوساطة على طاولة المباحثات بين أردوغان وبوتين
«محادثات جدة».. أوكرانيا تشيد وروسيا تترقب والصين تلتزم الحياد
المصدر: وكالات
روسيا
مسيرة
قصف
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«أمنية» تُعلن عن نجاحها المُتميّز في فعاليات ومبادرات النصف الأول من العام
الإمارات
«أمنية» تُعلن عن نجاحها المُتميّز في فعاليات ومبادرات النصف الأول من العام
اليوم 12:17
«المنبوذون» في سان جيرمان يرفعون راية التحدي أمام «كتيبة إنريكي»
الرياضي
«المنبوذون» في سان جيرمان يرفعون راية التحدي أمام «كتيبة إنريكي»
اليوم 12:00
الأمن السيبراني الإماراتي
الإمارات
الأمن السيبراني الإماراتي يحذر من أساليب نصب واحتيال عن طريق الرسائل
اليوم 11:46
مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقة انضمام إنييستا للإمارات
الرياضي
مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقة انضمام إنييستا للإمارات
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©