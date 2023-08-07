إيكواس تعقد قمة حول النيجر.. ونيامي تحذّر من تدخل عسكري

قال إيموس لونجو المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس لمناقشة الوضع في النيجر فيما حذر المجلس الحاكم من أي تدخل عسكري.

وتترقب نيامي الرد بعدما تجاهل قادة الانقلاب المهلة التي حددتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه وإلا فإنها قد تسمح بتدخل عسكري.

وقالت إيكواس، التي أرسلت في السابق قوات عسكرية إلى دول أعضاء تعرضت لاضطرابات، إنها ستصدر بيانا حول خطواتها التالية ردا على رفض المجلس العسكري الانصياع للضغوط الخارجية للتنحي بحلول أمس الأحد.

واتخذت المجموعة موقفا قويا حيال الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو الماضي، وهو السابع الذي تشهده المنطقة خلال ثلاث سنوات.

مع انتهاء المهلة، أمس الأحد، أغلق المجلس العسكري المجال الجوي للنيجر حتى إشعار آخر وقال إنه ينشر قواته استعدادا لمواجهة أي تدخل.

وقال أحد ممثلي المجلس العسكري، في بيان بثه التلفزيون الوطني، إن "القوات المسلحة في النيجر وجميع قوات الدفاع والأمن، مدعومة بتأييد شعبنا الذي لا يتزعزع، مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا".