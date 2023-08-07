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هون مانيت رئيساً للوزراء في كمبوديا

هون مانيت رئيساً للوزراء في كمبوديا
7 أغسطس 2023 08:11

 أصدر ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني اليوم الاثنين مرسوما بتعيين هون مانيت المشرع المنتخب ونجل رئيس الوزراء الحالي هون سين رئيسا جديدا للوزراء في البلاد. وذكرت صحيفة "ذا بنوم بنه بوست" الكمبودية أن المرسوم جاء عقب طلب رئيس الوزراء المنتهية ولايته هون سين، رئيس حزب الشعب الكمبودي، الذي حصل على 120 مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية " البرلمان"البالغ عددها 125، في الانتخابات العامة التي جرت في 23 يوليو الماضي.

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ونص المرسوم  على أن "رئيس الوزراء المكلف تم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة حتى إجراء تصويت على الثقة في الجمعية الوطنية". ونشر هون سين المرسوم عبر قناته على تلجرام بعد فترة وجيزة من التعيين. وسيؤدي رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية بشكل رسمي في 22 أغسطس الجاري بعد التصويت على الثقة.

المصدر: وكالات
انتخابات
رئيس الوزراء
كمبوديا
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