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كوريا الشمالية تتأهب مع اقتراب إعصار "خانون"

أرشيفية
7 أغسطس 2023 07:56

أصدرت كوريا الشمالية اليوم الاثنين تحذيرا  من إعصار "خانون" ودعت إلى بذل الجهود لتلافي وقوع أضرار حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار شبه الجزيرة الكورية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إنه من المتوقع أن يتجه الإعصار شمالا نحو الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة الكورية يوم الخميس المقبل بعد مروره بشمال أوكيناوا اليابانية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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وذكرت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية أنه يجب اتخاذ تدابير وقائية شاملة حتى لا تحدث أضرار جراء الإعصار. وحثت المحطة على وضع تدابير لإجلاء الأشخاص في المناطق المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، مؤكدة على ضرورة تحضير تدابير لمنع وقوع الأضرار من الإعصار، وضمان السلامة في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الزراعة والنقل والشحن البحري وغيرها.

وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية أيضا عن تحذيرات من الرياح القوية والأمطار الغزيرة وموجات المد العاتية (تسونامي) في مناطق مختلفة من كوريا الشمالية من الأربعاء إلى الجمعة. وأرسلت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في الأسبوع الماضي خطابا إلى السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة في البلاد للتحذير من إعصار محتمل في مطلع أغسطس.

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
إعصار
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