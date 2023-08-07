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كوريا الجنوبية: تفتيش مطار دولي بعد تهديد بوجود قنبلة

كوريا الجنوبية: تفتيش مطار دولي بعد تهديد بوجود قنبلة
7 أغسطس 2023 07:29

 دفع تهديد عبر الإنترنت بوجود قنبلة بمطار جيجو الدولي في كوريا الجنوبية الشرطة في البلاد إلى تفتيش المطار ومحاولة تعقب صاحب التهديد، وفقا لما قاله مسؤولون اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤولين بالشرطة قولهم إن المنشور رفع على الانترنت في الساعة 07:9 مساء الأحد بالتوقيت المحلي(1207 بتوقيت جرينتش) وورد فيه تهديد "بشن هجوم إرهابي بالقنابل على مطار جيجو الدولي في الساعة الثانية من ظهر الاثنين".

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وقال كاتب التهديد إن هناك قنبلة موضوعة بالفعل في المطار وهدد بطعن الأشخاص الذين يخرجون من المطار. وبعد تحديد الموقع، أجرت الشرطة عملية بحث في مطار جيجو الدولي لمدة ساعتين، لكن لم يتم العثور على متفجرات.

المصدر: د ب أ
قنبلة
مطار دولي
كوريا الجنوبية
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