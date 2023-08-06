اجتماع جدة بشأن أوكرانيا يؤكد أهمية مواصلة التشاور لتحقيق السلام

الرياض (الاتحاد)

أكد المشاركون في اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية بشأن أوكرانيا، أمس، أهمية مواصلة التشاور في سبيل تحقيق السلام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن المشاركين في الاجتماع الذي انطلق في مدينة جدة أمس الأول، واختتم أمس، شددوا على أهمية تبادل الآراء للإسهام في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام.

ونقلت الوكالة اتفاق المشاركين على أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع.

وفي وقت سابق أمس، قالت أوكرانيا إن المشاركين في اجتماع جدة أجروا مشاورات مثمرة للغاية بشأن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم.