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فقدان 30 شخصاً إثر غرق قاربين قبالة إيطاليا

فقدان 30 شخصاً إثر غرق قاربين قبالة إيطاليا
7 أغسطس 2023 01:37

روما (وكالات)

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 فقد أكثر من 30 شخصاً إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا، وفق شهادات أدلى بها ناجون، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة أمس.
وأوضحت المنظمة، أن الناجين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصاً كانوا على متن قارب، بينما تم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين من الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا في ظل أحوال جويّة عاصفة أمس الأول. وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي جياكومو، إن المنظمة تعتقد بوجود «30 مفقوداً على الأقل» استناداً إلى شهادات أدلى بها الناجون. وتم فتح تحقيق في غرق القاربين في مدينة أغريجنتي في جزيرة صقلية. 
وقال قائد شرطة أغريجنتي إيمانويلي ريشيفاري، إن المهرّبين كانوا على علم بلا شكّ بأن الأمواج ستكون عاتية.
وعلى صعيد آخر، بدأت الحكومة البريطانية شراكة جديدة مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف تخفيف أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى البلد، عبر تقصي المحتوى الذي يشجع على اللجوء. 

إيطاليا
المهاجرين
المنظمة الدولية للهجرة
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