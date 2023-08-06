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رئيس الحكومة الإسرائيلية يتراجع عن بعض التعديلات القضائية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية)
7 أغسطس 2023 01:37

تل أبيب (وكالات)

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعه عن تنفيذ حزمة «الإصلاح القضائي» بأكملها، والتي سعت حكومته إلى تمريرها خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أنه سيعمل فقط على تغيير لجنة اختيار القضاة.
ورداً على سؤال عن المرحلة التالية من التعديلات القضائية، قال نتنياهو، خلال مقابلة مع وكالة «بلومبرج»: «من المرجح أن تكون حول تشكيل اللجنة التي تختار القضاة»، مضيفاً: «هذا هو ما تبقى في الأساس».
وقال: «إنه يعتقد بعدم ضرورة الدفع بتشريعات أخرى».
وأشار نتنياهو إلى «أنَّ الخيار لا ينبغي أن يكون إما بين المحكمة القضائية أو هيئة تشريعية يمكنها إلغاء أي قرار تتخذه المحكمة، بل يجب أن يكون هناك توازن، وهذا هو ما نحاول استعادته».
ومرر الائتلاف الحاكم الشهر الماضي قانوناً ألغى سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها «غير معقولة».

إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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