ترقب في النيجر عقب انتهاء مهلة «الإيكواس»

عواصم (الاتحاد، وكالات)

ساد الترقب في عاصمة النيجر، نيامي، أمس، وبدا أن المدنيين لا يعيرون اهتماماً كبيراً لتحذيرات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» بالتدخل بعد انتهاء المهلة التي منحتها لقادة الانقلاب لإعادة الرئيس المعزول محمد البازوم إلى منصبه.

واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول «إيكواس» في 30 يوليو على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز وإعادته إلى منصبه بحلول يوم أمس.

وفي سياق متصل، شكل شباب في مدينة نيامي، لجاناً أمنية أهلية ونقاط تفتيش مرورية في العديد من تقاطعات الشوارع، وشوهدوا وهم يفتشون المركبات في المدينة.

في غضون ذلك، قالت الحكومة الإيطالية، أمس، إنها قلصت عدد قواتها في النيجر لتوفير مكان في قاعدتها العسكرية هناك لمدنيين قد يحتاجون إلى الحماية في ظل وضع أمني هش. وقالت وزارة الدفاع الإيطالية، في بيان، إن «طائرة عسكرية أقلعت من نيامي عاصمة النيجر وهبطت في روما في ساعة متأخرة من مساء السبت وعلى متنها 65 جندياً إيطالياً و10 جنود أميركيين». وأضافت أن «عملية النقل الجوي تم ترتيبها لزيادة الاستقلالية اللوجستية للقاعدة العسكرية الإيطالية بما يحسن طاقتها الاستيعابية للاستضافة إذا أصبح من الضروري استقبال مدنيين وإجلاؤهم في حالة الطوارئ». وأضافت وزارة الدفاع أن من المقرر تسيير المزيد من الرحلات الجوية من النيجر في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن 250 جندياً إيطالياً موجودون في النيجر حالياً بهدف مكافحة عمليات التمرد وإجراء تدريبات عسكرية وسيبقون هناك في الوقت الراهن. وأجلت إيطاليا الأسبوع الماضي 36 من رعاياها من نيامي، بالإضافة إلى العشرات من رعايا الدول الأخرى، تاركة نحو 40 مدنياً إيطالياً معظمهم من العاملين في منظمات غير حكومية في النيجر.

إلى ذلك، أعلنت كندا أنها ستعلق المساعدات التنموية إلى حكومة النيجر. وسيشمل التعليق الدعم الكندي المباشر للميزانية لحكومة النيجر، حسب بيان، صدر أمس، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء. ومنذ أكتوبر 2020، كان لدى كندا برنامج تعاون تنموي ثنائي مع النيجر، والذي تم بموجبه صرف 2.71 مليون دولار في «2021 - 2022». وأضاف البيان أنه «ستستمر المساعدات في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد المقدمة إلى أكثر السكان فقراً وأكثرهم ضعفاً».