تونس.. توجه لتصنيف «النهضة» حركة إرهابية

تونس (الاتحاد)

قرر عدد من نواب البرلمان التونسي إصدار لائحة سياسية لتصنيف حركة «النهضة» الإخوانية، كـ«حركة إرهابية»، في خطوة تمهيد لتصفية الحركة نهائياً.

ووقع على لائحة تصنيف النهضة كـ«حركة إرهابية» عدد من النواب.

وتستند اللائحة إلى الدستور التونسي وإلى ميثاق الأمم المتحدة وقانون تنظيم الأحزاب السياسية للمطالبة بتصنيف «النهضة» تنظيماً إرهابياً والدعوة لحلها، وفق ما ورد في تقديم اللائحة.

وشددت اللائحة على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب طيلة «العشرية السوداء»، والعمل على استرجاع السيادة الوطنية وهيبة مؤسسات الدولة وحمايتها من الاختراقات التي دأبت عليها حركة «النهضة».

وبعد أشهر من إيداع رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي السجن في 17 أبريل 2023، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض»، تواصلت عزلة الحركة الإخوانية المتهمة بالضلوع في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس في 2013 وتحديداً اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.