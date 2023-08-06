الإثنين 7 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصومال يعلن تجهيز 10 آلاف جندي لمواجهة إرهاب «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
7 أغسطس 2023 01:37

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين بعملية عسكرية في الصومال
الأزمات الإنسانية تجبر 1.3 مليون صومالي على النزوح

أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أمس، تجهيز 10 آلاف جندي ليكونوا جزءاً من العملية العسكرية لمقاومة ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية في ولايتي «غلمدغ» و«هيرشبيلي» بناء على خطة لاستكمال العمليات الجارية هناك. 
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن بري الموجود في مدينة «طوس مريب» قوله إن «العملية العسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية ستنتهي قريباً، وسيتم بعد ذلك الانتقال إلى ولايتي جنوب غرب وجوبالاند». 
ودعا رئيس الوزراء الصومالي في هذا الصدد، جميع الجهات الحكومية إلى المشاركة في عمليات تطهير البلاد من الميليشيات الإرهابية، مناشداً نواب البرلمان التوجه لمناطقهم الأصلية وتشجيع السكان المحليين على تحرير البلاد من براثن الإرهاب. 
كما دعا الشعب الصومالي إلى «عدم الحياد في الحرب ضد ميليشيات الشباب»، معرباً عن أمله في القضاء عليها في مناطق ولايتي «غلمدغ وهيرشبيلي» خلال فترة قصيرة.

الصومال
حمزة عبدي بري
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
جوائز جديدة في تصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة العطور
دنيا
«أبوظبي للثقافة والفنون».. جوائز جديدة للمصممين الناشئين
اليوم 20:24
«الرسام» إنييستا مفاجأة «الصقور» في «دوري أدنوك»
الرياضي
«الرسام» إنييستا مفاجأة «الصقور» في «دوري أدنوك»
اليوم 20:18
سودانيون يحملون أمتعتهم وهم يغادرون منازلهم
عربي ودولي
استمرار التصعيد يجبر سودانيين على مغادرة منازلهم
اليوم 20:16
توتنهام يرفض أحدث عروض البايرن لضم هاري كين
الرياضي
توتنهام يرفض أحدث عروض البايرن لضم هاري كين
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©