الصومال يعلن تجهيز 10 آلاف جندي لمواجهة إرهاب «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أمس، تجهيز 10 آلاف جندي ليكونوا جزءاً من العملية العسكرية لمقاومة ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية في ولايتي «غلمدغ» و«هيرشبيلي» بناء على خطة لاستكمال العمليات الجارية هناك.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن بري الموجود في مدينة «طوس مريب» قوله إن «العملية العسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية ستنتهي قريباً، وسيتم بعد ذلك الانتقال إلى ولايتي جنوب غرب وجوبالاند».

ودعا رئيس الوزراء الصومالي في هذا الصدد، جميع الجهات الحكومية إلى المشاركة في عمليات تطهير البلاد من الميليشيات الإرهابية، مناشداً نواب البرلمان التوجه لمناطقهم الأصلية وتشجيع السكان المحليين على تحرير البلاد من براثن الإرهاب.

كما دعا الشعب الصومالي إلى «عدم الحياد في الحرب ضد ميليشيات الشباب»، معرباً عن أمله في القضاء عليها في مناطق ولايتي «غلمدغ وهيرشبيلي» خلال فترة قصيرة.