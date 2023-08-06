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9 قتلى بهجوم مسلح في الكونغو الديمقراطية

جنود من جيش الكونغو الديمقراطية (أرشيفية)
7 أغسطس 2023 01:37

كينشاسا (وكالات)

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قتل 9 أشخاص على الأقل في هجوم على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تسيطر القوة الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا، بحسب ما أفادت أمس مصادر محلية.
وتعرّضت بلدة مارانغارا في منطقة روتشورو في إقليم شمال كيفو، حيث نُشرت منذ بضعة أشهر قوات مجموعة شرق أفريقيا، لهجوم شنه مسلحون ليل السبت الأحد، بحسب ما أكد سكان.
وقال مسؤول محلي: «هناك 9 قتلى، اثنان منهم بزي عسكري، و4 جرحى، و5 منازل محترقة». وأضاف أنه لم يتم تحديد هوية منفذي الهجوم.
من جهته، قال مسؤول في المجتمع المدني: «الحصيلة ما زالت موقتة وتشير إلى 9 قتلى، بينهم نساء وأطفال، وأشخاص يشتبه في أنهم من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، الجناة هم متمردو حركة إم 23».
كذلك، اتهم سكان متمردين من حركة «إم 23» جاؤوا من موليمبي، بشن الهجوم.
وأفادت مصادر طبية بوقوع 10 قتلى، قائلةً «9 أشخاص قتلوا ليل السبت وصباح الأحد، وتوفي أحد الجرحى للتو، في المجموع هناك 10 قتلى و5 جرحى». 

الكونغو الديمقراطية
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