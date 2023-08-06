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تراجع حدة الحرائق في كاتالونيا والأندلس

تراجع حدة الحرائق في كاتالونيا والأندلس
6 أغسطس 2023 22:36

لا تزال حرائق الغابات التي أتت على ما يقارب 600 هكتار في كاتالونيا على الحدود مع فرنسا، تحت السيطرة الأحد رغم اتساع رقعتها بسبب الرياح القوية، بينما تمكن رجال الإطفاء الأندلسيون من احتواء ألسنة اللهب في بوناريس.
وقالت فرق الإطفاء في كاتالونيا في بيان نُشر على موقع الحكومة "سرعان ما سيطرت فرق الاطفاء على تجدد بعض الحرائق الصغيرة. هبت رياح شديدة ليلا وبلغت سرعتها 70 كلم في الساعة".
في مقطع فيديو قصير نُشر على حساب عناصر الإطفاء على منصة إكس يمكن رؤية ألسنة اللهب تتصاعد في الصباح الباكر على تلة مشتعلة تغطيها الأشجار في ترامونتانا.
ووفقا لآخر توقعات الأرصاد الجوية يفترض أن تشتد الرياح في فترة بعد الظهر، مما يعقد عملية تدخل الطائرات والمروحيات. ووضع عشرات عناصر الإطفاء في حال تأهب.
اندلع الحريق بعد ظهر الجمعة على الساحل المتوسطي جنوب مدينة بورتبو الحدودية واستقر مساء السبت، مما سمح برفع القيود عن البلدات المعنية واستئناف حركة السكك الحديد في هذه المنطقة السياحية بامتياز. في المجموع تم تعبئة أكثر من 300 إطفائي كاتالوني وفرنسي.

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