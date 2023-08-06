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مصرع 14 شخصا جراء الأمطار الغزيرة شمال الصين

مصرع 14 شخصا جراء الأمطار الغزيرة شمال الصين
6 أغسطس 2023 21:29

قضى 14 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة انهمرت على إقليم جيلن بشمال شرق الصين، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد، وذلك في خضم كوارث على صلة بالأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.
تشهد الصين منذ أسابيع هطول أمطار غزيرة، وأعلنت بكين الجمعة أن الكوارث الطبيعية أسفرت عن 147 قتيلا ومفقودا في يوليو.
وأفاد التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" الأحد نقلا عن سلطات محلية، بمصرع 14 شخصا إضافيين وفقدان أثر شخص واحد، إثر هطول أمطار غزيرة في مدينة شولان في شمال شرق الصين.
وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الأمطار الغزيرة "توقفت عمليا" في المنطقة، وتم إجلاء حوالى 19 ألف شخص وأقيمت 21 "منشأة إيواء موقت".
والأمطار التي رافقت الإعصار دوكسوري الذي ضرب الصين القارية مطلع الأسبوع قبل أن يتّجه شمالا ويخفَّض تصنيفه إلى عاصفة، هي الأكثر غزارة في الصين منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما.
وتستمر عمليات تنظيف مخلفات العاصفة التي أدت إلى تدمير بنى تحتية ومحاصرة أحياء كاملة بالفيضانات.

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المصدر: آ ف ب
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