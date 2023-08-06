الأرصاد الجوية تحذر من حرارة قياسية في موسكو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بالعاصمة الروسية موسكو تسجيل حرارة قياسية في المدينة أمس السبت، وصلت إلى 29.2 درجة مئوية. وقال رئيس الهيئة رومان فيلفاند، في حديث لقناة "آر تي": "تم أمس السبت في موسكو تسجيل أعلى درجة حرارة بلغت 29.2 درجة مئوية في أعلى درجة حرارة في الصيف الحالي.

واليوم ستكون درجة الحرارة مرتفعة أيضا". وأضاف: "يرجع ذلك أولا إلى الطقس الغائم متوقع، ويعني أنه من شروق الشمس إلى غروبها ستدفئ الشمس السطح السفلي. ثانيا، يأتي الجو إلى موسكو من تركيا ومن الشرق الأوسط وحتى من آسيا الوسطى.

لذلك من المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة ما بين 32 و34 درجة مئوية. هذه درجة حرارة عالية للغاية، فتتجازو الدرجات التقليدية بنسبة 6 درجات". وأضاف أن الحرارة المرتفعة ستستمر غدا الاثنين أيضا، مدققا: "درجة الحرارة القصوى هي 33-31 درجة مئوية... ويوم الثلاثاء القادم سيبدأ دوران الهواء بالتغير تدريجيا. وسيكون الطقس غائما، لكنه لا يزال حارا جدا على مستوى ما بين 28 و30 درجة مئوية، وفي ضواحي موسكو - 32 درجة مئوية".