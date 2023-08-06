البرتغال تكافح حرائق الغابات مع ارتفاع درجات الحرارة

يحاول أكثر من ألف من عناصر الإطفاء مكافحة حريق غابات بوسط البرتغال الأحد حيث حذر مسؤولون من أن آلاف الهكتارات معرضة للخطر مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد.

واحترق حوالي سبعة آلاف هكتار بالقرب من كاستيلو برانكو، بحسب ما أعلن قائد عملية مكافحة الحرائق خوسيه جولهيرمي للصحافيين في بورينسا نوفا، لكنه حذر من أن "الخطر المحتمل لهذا الحريق يقدر بأكثر من عشرين الف هكتار".

وأضاف "هذه منطقة واسعة للغاية تضم العديد من المنازل والقرى المعزولة"، مشيرا إلى أن شعاع الحريق امتد لحوالي 60 كيلومترا.

والسبت، انتشر الدخان والرماد إثر الحريق الذي اندلع الجمعة لمسافة تزيد على 130 كيلومترا شرقا، وصولا إلى مزار فاطمة المريمي الذي قصده البابا فرنسيس في إطار زيارته للبلاد لمناسبة الأيام العالمية للشبيبة.

كما تم نشر 300 عنصر إطفاء إضافي من أجل مكافحة حرائق اندلعت في أوديميرا قرب الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.



