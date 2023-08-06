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إيطاليا تقلص عدد قواتها في النيجر

إيطاليا تقلص عدد قواتها في النيجر
6 أغسطس 2023 17:34

 قالت الحكومة الإيطالية اليوم الأحد إنها قلصت عدد قواتها في النيجر لتوفير مكان في قاعدتها العسكرية هناك لمدنيين قد يحتاجون إلى الحماية في ظل وضع أمني هش.
وتهدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا في النيجر في حالة عدم التراجع عن انقلاب وقع في 26 يوليو. وتنتهي المهلة التي حددتها إيكواس لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة اليوم الأحد.
وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن طائرة عسكرية أقلعت من نيامي عاصمة النيجر وهبطت في روما في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت وعلى متنها 65 جنديا إيطاليا وعشرة جنود أميركيين.
وأضافت أن عملية النقل الجوي تم ترتيبها لزيادة "الاستقلالية اللوجيستية" للقاعدة العسكرية الإيطالية "بما يحسن طاقتها الاستيعابية للاستضافة إذا أصبح من الضروري استقبال مدنيين وإجلاءهم في حالة الطوارئ".
وأضافت وزارة الدفاع أن من المقرر تسيير المزيد من الرحلات الجوية من النيجر في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن 250 جنديا إيطاليا موجودون في النيجر حاليا بهدف إجراء تدريبات عسكرية وسيبقون هناك في الوقت الراهن.

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المصدر: رويترز
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