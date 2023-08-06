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إجلاء المئات في سلوفينيا والنمسا جراء فيضانات وانهيارات أرضية

منظر جوي لمنطقة غمرتها الفيضانات في النمسا
6 أغسطس 2023 15:00

نشرت سلوفينيا والنمسا فرق الطوارئ اليوم الأحد، وسط تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية وحوادث أخرى، ناجمة عن سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، منذ أمس الأول الجمعة. واستجاب عمال الإنقاذ السلوفينيون، الليلة الماضية، في 186 موقعا، حيث قاموا بضخ المياه وإجلاء الأشخاص من مبان مهددة بالخطر وأزالوا الأشجار الساقطة وقاموا بتوصيل إمدادات غذائية وطبية هناك.

وكان قد تم إجلاء حوالي 500 من سكان قرية "دولنجا بيستريكا" في شرق البلاد، بعد أن تسبب فيضان أحد السدود في حدوث فيضانات، في نهر "مورا"، المعروف أيضا باسم نهر "مور".

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وذكرت وكالة الأنباء الهولندية "إيه.إن.بي" أنه تم إجلاء إجمالي 85 مواطنا هولنديا من مناطق غمرتها فيضانات وكان من المقرر أن يتم نقلهم بالحافلات إلى هولندا اليوم الأحد.

ولم يصب أعضاء المجموعة بأذى، لكن تعرضت سياراتهم لأضرار شديدة، بسبب العاصفة أو انجرفت بسبب الأوحال . وطبقا لوزارة الخارجية في امستردام ، فقد تم العثور على خمسة أشخاص فقدوا أمس السبت.

المصدر: وكالات
الانهيارات الأرضية
الفيضانات
سلوفينيا
النمسا
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