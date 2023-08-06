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كوريا الجنوبية تتأهب مع تغيير إعصار "خانون" مساره

أرشيفية
6 أغسطس 2023 13:48

دعت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية البلاد إلى اتخاذ الاحتياطات مع تغيير إعصار خانون مساره ليتجه نحو المياه قرب ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، في إيجاز صحفي اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تمر العاصفة بالقرب من بوسان في 10 أغسطس الجاري، وأن تصل إلى اليابسة بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لجيونج سانج، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء. وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يتسبب الأعصار في حدوث الأمطار والرياح في معظم أنحاء البلاد مع تحركه شمالا عبر مقاطعة جانجون.

وأسفر إعصار خانون، الذي سمي على اسم فاكهة استوائية، عن أضرار واضطرابات خلال اجتياحه المنطقة، مما تسبب في انقطاع الكهرباء في جزيرة أوكيناوا اليابانية وإغلاق أسواق المال والمدارس في تايوان.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه المتوقع أن يضرب الإعصار كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، في حين لا يزال هناك احتمال كبير بأن تغير العاصفة مسارها مرة أخرى.

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وتتأهب السلطات الصينية أيضا لتأثير محتمل، وتفعيل الاستجابة لحالات الطوارئ. وتتعامل بكين مع آثار هطول أمطار غزيرة على العاصمة الصينية في أعقاب إعصار دوكسوري الأسبوع الماضي.

وتتعامل كوريا الجنوبية مع مجموعة من الأحوال الجوية القاسية في الأشهر الأخيرة من الفيضانات إلى الحرارة الشديدة.

وفي تموز يوليو الماضي، أسفرت الأمطار الغزيرة عن مقتل أشخاص وتدمير منازل وطرق. وشهدت البلاد هذا الأسبوع، ارتفاعا في درجات الحرارة فوق 38 درجة مئوية (4ر100 فهرنهايت)، مما دفع الحكومة إلى رفع تحذيرها من موجة الحر إلى أعلى مستوى للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
كوريا الجنوبية
إعصار
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