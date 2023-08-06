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زلزال قوي يضرب باكستان

موضوعية
6 أغسطس 2023 13:06

شعر السكان بهزات أرضية، ناجمة عن زلزال بقوة 4ر5 درجة ضرب أجزاء من إقليم "خيبر-باختونخوا"، صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى فرار السكان من منازلهم مذعورين. ولم ترد أي تقارير عن حدوث خسائر في الأرواح ولا الممتلكات حتى الآن.

وشعر سكان مناطق "باجور" و"دير السفلى" و"كورام" بالزلزال، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأحد.

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وكان مركز الزلزال، في منطقة سلاسل جبال "هندوكوش"، على عمق 186 كيلومترا متراً. وفي وقت سابق من الليلة الماضية، شعر السكان بزلزال بلغت شدته 8ر5 درجة، ضرب العديد من المدن الباكستانية، بما في ذلك لاهور وروالبندي وبيشاور، حسب المركز الوطني لرصد الزلازل.

المصدر: وكالات
زلزال
باكستان
خيبر بختونخواه
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