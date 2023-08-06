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فرق الإطفاء الفرنسية الإسبانية تكافح لإخماد حريق الغابات بمناطق حدودية

رجل إطفاء يقف أمام ألسنة اللهب في حريق غابات
6 أغسطس 2023 12:59

تكافح فرق الإطفاء الفرنسية الإسبانية الرياح العاتية التي تضرب منطقة بورتبو وتصعب عملية إخماذ النيران التي اندلعت في غابات بورتبو الواقعة عند الحدود الإسبانية مع فرنسا بعدما أتت على نحو 575 هكتارا من المجال الغابوي يوم السبت وصباح الأحد دون التمكن من إخمادها.

 وتحاول فرق الإطفاء الفرنسية الإسبانية السيطرة على ألسنة اللهب التي باتت بفعل الرياح القوية بالانتقال إلى مساحة ثانية تبلغ 600 هكتار على الضفة المتوسطية التابعة لإسبانيا عند حدودها مع فرنسا ما سيعقد من مهمات طائرات مكافحة الحرائق.

واضطرت فرق الإنقاذ الفرنسية الإسبانية التي تعمل بشكل مشترك لإخماذ الحريق في المنطقة إلى إجلاء 150 من سكان المنطقة نحو مآوٍ خصصتها لهم، بينما اضطر آخرون لقضاء الليل محاصرين داخل بيوتهم .

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وتمكنت فرق الإطفاء في وقت لاحق من السيطرة على جزء من الحريق،غير أن الرياح التي هبت على المنطقة تسببت في تأجيح ألسنة اللهب و توسيق رقعتها، ما عقد من مهمات الطائرات القاذفة للمياه "كنادير" .

ودفعت السلطات الفرنسية بعشرات شاحنات إخماذ النيران في محاولة لمنع تمددها وتوسعها ،خاصة في منطقة بيرينيه أورينتاليس الفرنسية المجاورة فيما فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحريق.

وبلغت سرعة الرياح التي هبت على المنطقة وصعبت من مهمة فرق الإنقاذ نحو 110 كيلومترات في الساعة وفق مصالح مراقبة أحوال الطقس في فرنسا.

 

المصدر: رويترز
إسبانيا
فرنسا
حرائق الغابات
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