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خروج عربات قطار عن مسارها بسبب حرارة الطقس في مولدوفا

موضوعية
6 أغسطس 2023 12:56

 قال جهاز السكك الحديدية في مولدوفا إن ست عربات حبوب في قطار مكون من 61 عربة كان متجها إلى ميناء نهري في أوكرانيا خرجت عن مسارها في مولدوفا أمس السبت بعدما أضعفت درجات الحرارة الشديدة القضبان.

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وقالت السكك الحديدية في مولدوفا في بيان "السبب المبدئي للحادث هو ارتفاع درجة الحرارة للغاية مما تسبب في فقدان السكك الحديدية قوتها".
وقالت إن ست عربات تحمل الحبوب خرجت عن مسارها بينما كان القطار على جزء من خط كولما-سيدير-لونجا في الطريق إلى ريني، وهو مركز نقل أوكراني على نهر الدانوب.
ويصدر المزارعون في مولدوفا عادة الحبوب والبذور الزيتية إلى رومانيا وتركيا، ويستعدون لتصدير 800 ألف طن من محصول قمح قوي بلغ 1.2 مليون طن هذا العام.

المصدر: رويترز
درجات الحرارة
مولدوفا
قطار
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