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عزل بلدات في تايوان بسبب انهيارات أرضية

عزل بلدات في تايوان بسبب انهيارات أرضية
6 أغسطس 2023 11:09

اجتاحت أمطار غزيرة، في أعقاب هبوب إعصار "خانون" مناطق جبلية في تايوان أمس السبت، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، أغلقت الطرق وأدت إلى تقطع السبل بمئات الأشخاص، فيما هرعت السلطات إلى استعادة خطوط النقل. ونقلت صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأحد عن المديرية العامة للطرق السريعة قولها إن الأمطار في مقاطعة "نانتو" أدت إلى حدوث العديد من الانهيارات

الطينية والانهيارات الأرضية، على طول الطريع السريع الإقليمي، رقم 14. وذكر مسؤولون أنه إلى جانب قرى "تشونج تشنج" وهوجو" و"نانفينج"، التي لا يزال من الممكن الوصول إليها، فإن أماكن أخرى على الطرق المتضررة، صارت مثل الجزر، وتتعرض لخطر نفاد الإمدادات، بما في ذلك المياه العذبة.  

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وكانت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" قد ذكرت أمس السبت أنه مازالت أكثر من ألف أسرة بمختلف أنحاء تايوان، بدون كهرباء، بسبب إعصار "خانون"، حتى صباح أمس الأول الجمعة، على الرغم من جهود شركة تايوان للطاقة "تايبور" لاستعادة التيار الكهربائي.

وأضافت الشركة الحكومية أن الإعصار ترك 35 ألفاً و48 أسرة، بدون كهرباء، في وقت ما، لكن بينما تمت استعادة الكهرباء لمعظم هؤلاء الأسر، إلا أن 1089 منها، معظمها في تايبيه الجديدة وتايبيه، مازالت بدون كهرباء. وتابعت الشركة أن فنييها مازالوا يعملون على استعادة الكهرباء لتلك المنازل.

المصدر: د ب أ
تايوان
انهيارات أرضية
الأعاصير
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