«الترويكا» تطالب بوقف فوري للقتال في السودان

الخرطوم (الاتحاد)

أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج «الترويكا»، بأشد العبارات، العنف المستمر في دارفور، داعيةً إلى وقف فوري للقتال.

وفي بيان مشترك، أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، أدانت الدول الثلاث بقوة أعمال العنف في إقليم دارفور، ولاسيما التي تستهدف مجموعات عرقية.

ودعت الدول الثلاث طرفي الأزمة إلى احترام القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين.

وقال البيان «يجب السماح بالوصول الكامل للمناطق المتضررة من الأزمة لكي يتم التحقق من الانتهاكات بشكل ملائم، ومن أجل وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى الناجين الذين يحتاجون إليها بشدة».

وطالبت الدول الثلاث في البيان بمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات ضد المدنيين، واستهداف مقدمي المساعدات الإنسانية وعناصر الأجهزة الطبية، وغيرهم من مقدمي الخدمات الأخرى. وقال بيان «الترويكا»: «نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن حشد عسكري قرب الفاشر بشمالي دارفور، ونيالا جنوبي دارفور، حيث سيُعرض تصاعد العنف المزيد من المدنيين للخطر».

وفي سياق آخر، أعلنت الخارجية المصرية، أمس، عقد أول اجتماع وزاري لقمة دول جوار السودان اليوم الأحد، في تشاد.

جاء ذلك في بيان للوزارة التي استضافت بلادها قمة دول جوار السودان في 13 يوليو الماضي.

وشارك في قمة دول جوار السودان التي انعقدت في القاهرة رؤساء دول وحكومات 6 دول هي «أفريقيا الوسطى، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا وجنوب السودان»، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية.

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيانها، أن «العاصمة التشادية إنجامينا، ستحتضن الأحد الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان».

ولفتت إلى أن «وزراء خارجية دول الجوار سيبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية، بأبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية كافة، وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية».

وأشارت إلى أن «الاجتماع يبحث وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية».

أمنياً، تجددت الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس، في أحياء «اللاماب والنزهة والعُشرة وجبرة»، جنوبي العاصمة الخرطوم.

وزاد العدد التقديري للأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد في السودان بوتيرة أسرع من المتوقع إلى 20.3 مليون، أو ما يعادل 42% من السكان، في الوقت الذي تؤدي فيه الأزمة إلى تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأدت الأزمة المستمرة منذ ما يقارب 4 أشهر إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وفقاً لآخر الأرقام الحكومية الصادرة في يونيو.