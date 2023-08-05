واشنطن توقف بعض برامج المساعدات للنيجر

عواصم (الاتحاد، وكالات)



أعلنت الحكومة الأميركية وقفاً مؤقتاً لبعض برامج المساعدات الخارجية التي تقدمها لحكومة النيجر، مؤكدةً أن استئناف تلك المساعدات مرتبط بضمان الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري في هذا البلد الأفريقي. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان صحفي، إن «هذا الإجراء المؤقت لا يؤثر على جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية في النيجر»، مشيراً إلى أن بلاده ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية.

وأضاف «سنواصل أنشطة الحكومة الأميركية في النيجر حيثما كان ذلك ممكناً بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والأمنية لحماية الأميركيين». وأوضح بلينكن أن «تقديم المساعدة الأميركية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري، وهذا الأمر يتفق مع الخطوات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي». وأكد أن «الحكومة الأميركية ستواصل مراجعة مساعدتها الخارجية وتعاونها حسب تطورات الوضع على الأرض، وبما يتوافق مع أهداف السياسة الأميركية والقيود القانونية».

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي خفض عددٍ موظفيها غير الطارئين في سفارتها في نيامي حرصاً على سلامتهم، مؤكدةً رفضها محاولة قلب النظام الدستوري في النيجر.

وفي سياق متصل، دعت الجزائر والاتحاد الأوروبي أمس، إلى توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية لضمان العودة إلى النظام الدستوري في النيجر.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن «ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لبحث تطورات الوضع في النيجر». وأوضح البيان أن «الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص مستجدات الأوضاع في النيجر وما تمثله من أخطار عليه وعلى منطقة الساحل الصحراوي برمته».

وأضاف أن الجانبين شددا على «ضرورة توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية لضمان العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر عودة محمد بازوم إلى منصبه كرئيس للبلاد».

من جانبه، جدد عطاف «تأكيد قناعة الجزائر بضرورة إعطاء الأولوية للمسار السياسي والدبلوماسي بالنظر لما يحمله خيار اللجوء إلى القوة من تداعيات لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتدهوراً محلياً وإقليمياً».

وتصاعد ضغط المجتمع الدولي على الانقلابيين في النيجر عشية انتهاء إنذار «الإيكواس» التي قالت إنها مستعدة للتدخل عسكريا.