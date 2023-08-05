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تونس تطلب مساعدة المنظمات الأممية في ظل تدفق المهاجرين

تونس تطلب مساعدة المنظمات الأممية في ظل تدفق المهاجرين
6 أغسطس 2023 01:07

تونس (الاتحاد)

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دعت تونس، المنظمات الأممية ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل تدفق المهاجرين. وعبر بيان صادر عن وزارة الخارجية عن «رفض تونس القاطع للمغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطرافاً تسعى إلى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الحكومة التونسيّة لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية بالمهاجرين، ومحاولة المس بصورة تونس ومصالحها».
وقالت وزارة الخارجية، إن «تونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير لحماية حدودها البرية والبحرية، ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية».
وأضافت: «نجدد التأكيد على أنّ تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني».
وأشارت الخارجية التونسية إلى «حرص السلطات على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث».
وأضافت: «كما أن السلطات لم تدخر جهداً، بمساعدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرعاية الطبية اللازمة لهم وتمكينهم من ربط الصلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصلية».
ولفت البيان إلى «ضرورة تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدّولية للتصدي لهذه التنظيمات الإجرامية».

تونس
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