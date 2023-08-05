تأكيد ليبي - أممي على ضرورة إجراء الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أمس، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي والوفد المُرافق له. وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أنه جرى خلال اللقاء التباحث حول آخر المستجدات السياسية.

وأكد الجانبان ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.

وفي نهاية يوليو الماضي، التقى قائد الجيش مع المبعوث الأممي وسفراء الدول المُعتمدين في ليبيا، حيث تم التباحث حول آخر التطورات السياسية في ليبيا وسبل تجاوز الإشكاليات التي تعطل تطورها.

وفي سياق آخر، أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن الحكومة القادمة في البلاد يجب أن تحظى برضى كل الأطراف لأنها ستعمل على الإعداد للانتخابات. وأشار المريمي، في تصريحات إخبارية، إلى الاتفاق على تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا، مضيفاً «نحن مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في أنه كفانا مراحل انتقالية، لكن لابد لنا من حكومة واحدة تُشرف على إجراء الانتخابات».

وأضاف المريمي أن «القوانين الانتخابية في مرحلتها النهائية لإصدارها خلال مدة قريبة قادمة»، وتابع أنه «عندما تتفق الأطراف في ليبيا على العملية الانتخابية بشكلها النهائي عندما تصدر القوانين التي لا تزال محل نقاش».

وأردف المريمي أن «ملاحظات مجلس النواب على القوانين الانتخابية ليست من باب التأخير أو العرقلة، لكنها من باب إحكام هذه القوانين وإبعادها عن الثغرات، وأضاف أن البرلمان يرى أنه لا داعي للجولة الثانية من الانتخابات ما دام المترشح قد حصل على أكثر من 50 % من الأصوات».