اليمن يطالب بالضغط لإطلاق المختطفين لدى «الحوثي»

عدن (الاتحاد)

طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لإطلاق سراح المختطفين من موظفي السفارة الأميركية والأمم المتحدة وبقية المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين.

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استمرار جماعة الحوثي، في اختطاف عدد من موظفي السفارة الأميركية لدى اليمن والوكالة الأميركية للتنمية، منذ قرابة عامين.

وأوضح معمر الإرياني أن جماعة الحوثي تواصل احتجاز «11» من موظفي السفارة الأميركية لدى اليمن والوكالة الأميركية للتنمية المحليين «السابقين، الحاليين»، منذ قرابة عامين وإخفائهم قسراً في ظروف غامضة، ودون أي مبرر أو توجيه تهم، أو السماح لهم بمقابلة أسرهم، في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية، حسبما صرح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأعرب وزير الإعلام، عن بالغ الأسف لحادثة وفاة أحد أبناء المحتجز قسراً في معتقلات جماعة الحوثي، المسؤول الاقتصادي السابق في السفارة الأميركية لدى اليمن، والذي اعتقل أثناء محاولته السفر لعلاجه خارج اليمن، وتم اقتياده لمعتقلات الجماعة، فيما ظل طفله يعاني المرض حتى وفاته.

وطالب الإرياني بضغط دولي حقيقي على جماعة الحوثي لإطلاق فوري للمختطفين من موظفي السفارة الأميركية والأمم المتحدة من معتقلاتها، وكافة المخفيين قسراً في معتقلاتها، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية لملاحقة ومحاكمة قياداتها المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة.

وفي 16 أبريل الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إطلاق سراح نحو 900 محتجز في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، عقب مشاورات بين الطرفين عقدت بسويسرا.

وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير سابق بأن أكثر من 4201 مختطف مدني، ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بياناتهم، لا يزالون في سجون الحوثي، مطالبةً المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للإفراج عنهم فوراً ودون شروط.

ميدانيا، أخمدت القوات اليمنية المشتركة، الساعات الماضية، مصادر نيران حوثية استهدفت أعياناً مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز.

وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور الحديدة، رصدت مواقع استخدمتها جماعة الحوثي في استهداف قرى آهلة بالسكان جنوب مديريتي «الجراحي» و«التحيتا» وشرق «حيس»- محافظة الحديدة، وقريتي «السويهرة» و«حاضية» بمديرية «مقبنة»- غرب تعز، وتم التعامل معها وإخمادها بضربات مركزة، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة وتكبيد الحوثيين خسائر.

ضبط قيادي بـ«القاعدة» في لحج

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في محافظة لحج، جنوبي اليمن، من ضبط أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة في المحافظة خلال عملية أمنية جرى تنفيذها داخل مدينة «الحوطة»، مركز المحافظة. وأفاد مصدر في أمن لحج، أن قوات مكافحة الإرهاب بالمحافظة، تمكنت من ضبط قيادي بتنظيم القاعدة في المحافظة، أثناء عملية مداهمة نفذتها القوات، أمس الأول، في حارة وحيدة بمدينة الحوطة. وأضاف المصدر الأمني: إن العملية الأمنية جاءت بعد رصد ومتابعة ومعلومات دقيقة، أفضت إلى وجود المطلوب في أحد المنازل السكنية في الحوطة. وتم تنفيذ عملية مداهمة للمنزل وضبط القيادي الإرهابي، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق معه.

وجاءت عملية عقب يوم من إعلان الأجهزة الأمنية تنفيذ حملة واسعة لتعقب عدد من العناصر الإرهابية المطلوبة في مديريتي «الحوطة» و«تبن».

ونفذت القوات المشاركة في الحملة انتشاراً أمنياً في المديريتين، وشوهدت العديد من النقاط الأمنية، وهي تنفذ عمليات التفتيش في مداخل ومخارج المديريتين، للبحث عن عناصر إرهابية، وأكدت السلطات الأمنية أن الحملة الأمنية مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.