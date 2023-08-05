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اليابان وإيطاليا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

مقاتلة من طراز «إف - 35»
6 أغسطس 2023 01:07

طوكيو (وكالات)

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ذكر تقرير إخباري أن طائرات مقاتلة من طراز «إف - 35» وطائرات أخرى من السلاح الجوي الإيطالي وصلت إلى اليابان للمرة الأولى، قبل تدريبات مشتركة مخطط لها مع سلاح الجو التابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية. 
وذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء، أمس، أن الطائرات الإيطالية هبطت في قاعدة كوماتسوا الجوية اليابانية في مقاطعة ايشيكاوا بوسط اليابان. 
ووصلت الطائرات متأخرة يومين من الموعد المقرر في الأصل بسبب اعصار خانون القوي حول مقاطعة أوكيناوا. وقالت الوكالة، إن التدريبات المشتركة سوف تستمر حتى يوم الخميس المقبل كما هو مقرر لها. وتأمل اليابان في تعزيز التعاون مع سلاح الجو الإيطالي لكي تكتسب منه المعرفة الخاصة بتشغيل طائرات إف -35، حيث تهدف لإجراء تدريبات مشتركة مع إيطاليا باستخدام الطراز نفسه من الطائرات لدى قوات الدفاع الذاتي اليابانية في نهاية المطاف.

اليابان
إيطاليا
إف 35
السلاح الجوي
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