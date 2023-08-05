الأحد 6 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وفاة عامل وإنقاذ 6 في حادث غرق قاطرة قناة السويس

وفاة عامل وإنقاذ 6 في حادث غرق قاطرة قناة السويس
5 أغسطس 2023 23:44

 قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إن حادث تصادم الناقلة "تشيناجاس ليجيند" والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 بمنطقة البلاح أسفر عن غرق القاطرة.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم أنه تم إنقاذ ستة أشخاص وتوفي أحد العاملين في القاطرة فهد بعد غرقه، وتم العثور على جثة الشخص المتوفى.

أخبار ذات صلة
علاقات نموذجية
مصر: الكشف عن بقايا سفينة غارقة في منطقة العلمين

وقال وقع تصادم للقاطرة أدى لفتح ثقوب بها ودخول المياه، ولا يمكن الحكم على أسباب غرق القاطرة، مؤكدا أن هناك تحقيقات تجري الآن لمعرفة أسباب غرق القاطرة. وأشار رئيس الهيئة أنه تم وقف حركة الملاحة القادمة من الجنوب، حيث تم تأخير عبور 19 سفينة حتى لا تمر فوق القاطرة الغارقة. 

المصدر: د ب أ
قناة السويس
مصر
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
المهرج والفنان دجانغو إدواردز (وسط) يقف مع ولديه أثناء بروفة عرض
دنيا
وفاة المهرج الأميركي الشهير دجانغو إدواردز
اليوم 12:01
«مستهدف» ثاني أفضل حصان «في الكوكب»!
الرياضي
«مستهدف» ثاني أفضل حصان «في الكوكب»!
اليوم 12:00
كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!
الرياضي
كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!
اليوم 12:00
سودانيون يمشون ويقودون سياراتهم عبر مياه الفيضانات الموحلة بالقرب من أم درمان
الاقتصادي
السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©